Wielrenster gewond bij botsing met auto in Alphen

ALPHEN - Bij een ongeluk op de Fransebaan in Alphen is maandagmiddag een wielrenster gewond geraakt.

De vrouw werd rond drie uur aangereden door een auto. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Vanwege de ernst van de situatie was ook een traumahelikopter geland.

Ziekenhuis

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.