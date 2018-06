Overvaller Jumbo verstopt zich half uur in wc voordat hij er met geld uit kluis vandoor gaat

EINDHOVEN - De man die zondagavond 20 augustus 2017 de Jumbo in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven overviel, verstopte zich voor zijn daad lange tijd in het bezoekerstoilet van de supermarkt. Dat blijkt uit beelden die de politie maandag in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant toonde.

Een lange negroïde man met een zwarte kleding, een pet en witte sportschoenen van het merk Nike Air Max loopt de bewuste zondagavond rond halfacht de winkel in. Hij wandelt met een vel papier en zijn mobiele telefoon de winkel door.

Toilet

Even later gaat de verdachte het bezoekerstoilet in. Hij blijft daar zeker een half uur zitten. Als een medewerker langsloopt komt hij weer tevoorschijn. Hij bedreigt de vrouw en zegt dat hij een mes heeft. De verdachte wil naar de ruimte toe waar de kluis staat.

De medewerkster is ontzettend bang. Ze opent de kluis voor de verdachte. De man stopt zo veel mogelijk geld in zijn tas en gaat er vervolgens vandoor.

Bekende

Bijna een jaar na de overval is de verdachte nog steeds niet gevonden. De politie vermoedt dat de verdachte mogelijk vaker in de winkel kwam, omdat hij precies wist waar en op welk tijdstip hij in de winkel moest zijn.

De politie zoekt dringend naar deze man. Herkent u zichzelf, of weet u wie dit is? U kunt bellen met 0800 - 6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.\