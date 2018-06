Gewelddadige woningovervallers schreeuwen om drugs, maar slachtoffer weet van niets

EINDHOVEN - Een vrouw uit Eindhoven kreeg de nacht van 17 op 18 december 2017 de schrik van haar leven toen vier mannen om halfvijf haar woning aan de Jeroen Boschlaan overvielen. Een traumatische ervaring voor de 56-jarige vrouw, die niets wist van het geld en drugs waar de daders om schreeuwden.

Het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedde maandag aandacht aan de zaak. Ze zonden een reconstructie van de woningoverval uit. De politie is op zoek naar de gouden tip.

Bonzen op de voordeur

De vrouw gaat de bewuste zondagavond rond middernacht naar bed. Ze slaapt diep. Om halfvijf wordt ze wakker van geschreeuw en hard bonzen op de voordeur. “Politie, doe open!”, schreeuwen de vier mannen.

In werkelijkheid is het helemaal niet de politie. Als de vrouw open doet gaat het fout. De mannen gebruiken veel geweld. “We willen het geld en de drugs!”, roepen ze. Ze duwen haar en dwingen haar de slaapkamer in.

Sieraden

De verdachten zijn ongeveer een half uur binnen en doorzoeken het hele huis. Als blijkt dat er geen geld of drugs aanwezig is, vertrekt de groep. Ze nemen nog wel de sieraden van de vrouw mee.

De politie tast nog in het duister over waarom de mannen juist deze vrouw overvielen in haar eigen huis. Ze had niets met drugs te maken.

Signalement

De eerste man was licht getint, 1.70 meter lang, ongeveer 25 jaar oud, had een smal gezicht, droeg een beige jas met een capuchon en bontkraag en sprak met een buitenlands accent. Dat geldt ook voor de tweede dader, die wat kleiner was. De andere twee daders hadden een gezet - en een normaal postuur.

De politie zoekt dringend naar deze man. Herkent u zichzelf, of weet u wie dit is? U kunt bellen met 0800 - 6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.