Dit huis van de toekomst wordt gebouwd in... Eindhoven natuurlijk!

EINDHOVEN - In Holland staat een huis, een huis van de toekomst. Gebouwd door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Met het gebouw doen ze mee aan een prestigieuze wedstrijd in Dubai.

Team VIRTUe vertegenwoordigt Nederland in bouwwedstrijd Solar Decathlon in Dubai. Het huis is helemaal klaar voor de toekomst. Energiezuinig en met een kleine impact op het klimaat. Het moet een appartementengebouw worden met de naam LINQ.

Op de koffie

Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het leefklimaat. Een groot open atrium moet ervoor zorgen dat bewoners gemakkelijk met elkaar in contact komen. De eerste twee verdiepingen zijn zelfs voor iedereen toegankelijk. "Het is de bedoeling dat mensen uit de wijk en expats met elkaar verbonden worden door dit appartement", vertelt Simone Tax van het studententeam.

Bij de buren op de koffie is in Brabant heel normaal, maar de studenten willen dat dat ook in Dubai gaat gebeuren. "Bij ons is het belangrijk dat de verschillende appartementen samen gekoppeld zitten met dat groene atrium", zegt mede-bouwer Michiel Derikx.

Kijk hier naar een rondleiding door het gebouw:

Winnen

"Wij zijn de enige deelnemer die ook nadenkt over de context van het gebouw", vertelt Simone. "De meeste andere teams bouwen vooral een huisje in de woestijn. Wij willen een wijk renoveren en dat is iets wat ons echt onderscheidt. We zijn het enige team met een appartementencomplex."

Of dit team net zo succesvol wordt als de Eindhovense elektrische auto in Australië is nog even afwachten. Simone hoopt er in ieder geval wel op. "Ik hoop dat ze zo geïnspireerd raken dat we het gebouw echt mogen realiseren. We kunnen een geldbedrag winnen, maar wij doen het vooral voor de eer. Als je mag winnen is dat helemaal fantastisch!"