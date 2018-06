Auto op z'n kop in Zevenbergen, andere bestuurder rijdt door

ZEVENBERGEN - Een automobiliste in Zevenbergen had maandagmiddag een engeltje op haar schouder. Op de Klundertseweg belandde ze tijdens een uitwijkmanoeuvre met haar auto op z'n kop op de weg. Het slachtoffer bleef ongedeerd, de bestuurder van de andere auto reed door.

Volgens de politie moest de vrouw aan de kant voor een donkergekleurde auto. Tijdens het uitwijken  rolde de auto via een lantaarnpaal op z'n dak. De vrouw is in een ambulance onderzocht. Ze kwam er zonder kleerscheuren vanaf. 

Doorrijder gezocht

De bestuurder van de andere auto reed na het ongeluk door. De politie is nog op zoek naar de automobilist.