Motorrijder gewond na aanrijding met auto

SCHIJNDEL - Een motorrijder is maandagmiddag rond half zes in botsing gekomen met een auto. Het ongeval gebeurde op de Boxtelseweg N618 met Schrijvershoef in Schijndel. De motorrijder is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens omstanders zou de motorrijder in de zijkant van de auto zijn gereden. Het slachtoffer werd door ambulancepersoneel gestabiliseerd. De hulpverleners kregen daarbij ondersteuning van personeel van een traumahelikopter.

De politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeval. De weg werd vanuit Schijndel richting Boxtel tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen geborgen.