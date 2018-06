Op de begraafplaats in Boekel hebben ze last van duiven, woestijnbuizerd Tieske moet ze verjagen

BOEKEL - Om de duiven op de begraafplaats in Boekel te verjagen wordt een woestijnbuizerd ingezet. De vogel, met de naam Tiekse, moet de duiven zoveel schrik aanjagen dat ze de dodenakker voorgoed verlaten. Omdat duiven vasthoudend zijn zal na een maand blijken wie het gevecht heeft gewonnen: Tieske of de duivenkolonie.

De duiven moeten weg van de begraafplaats omdat ze met hun uitwerpselen de graven besmeuren. Daarom is Carlo van de Wetering ingeschakeld. Hij is de eigenaar van Tiekse de woestijnbuizerd. Hij laat zijn vogel op gezette tijden los bij de begraafplaats. “De duiven moeten schrik krijgen en ervaren dat het niet zo fijn meer is om hier te zijn”, aldus de roofvogelhouder.









Uit lijden verlossen

Tot nu toe kiezen de duiven eieren voor hun geld en vertrekken ze zodra Carlo en Tieske ten tonele verschijnen. Maar wat nu als de buizerd een overmoedige duif die niet wil wijken te pakken krijgt? Carlo: “Tja, dan moeten we die duif uit z’n lijden verlossen.”

Duiven zijn hardnekkig als ze een plek als een begraafplaats als woongebied hebben. Het is er rustig, de bomen bieden bescherming en de eikels zijn een goede dagelijkse maaltijd. Duiven laten zich niet zomaar verjagen. “Over een maand gaan we evalueren”, zegt Van de Wetering.

Groepsjagers

Dan zal ook blijken of Tieske voldoende gedomesticeerd is om op duiven te jagen. Woestijnbuizerds hebben namelijk een unieke eigenschap. Als één van de weinige vogelsoorten in de wereld jagen ze uitsluitend in groepen, zoals hyena’s. Ze leven in familieverband en bouwen zelfs samen nesten. Tieske zal het in Boekel dus voornamelijk van zijn verschijning moeten hebben.