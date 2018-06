Baby alpaca is het zat in buik van moeder en wil eruit! [FILMPJE]

GOIRLE - Alpaca’s Paco en Taco van Campingboerderij Breehees in Goirle verwachten een kleintje. En dat diertje kan niet wáchten om naar buiten te komen. In een filmpje dat de camping maandag online plaatste zie je hoe het kleintje flink tekeer gaat in de buik van Taco.

“Eerst wisten we niet zeker of Taco wel zwanger was, maar toen we vandaag bij het voeden haar buik zo zagen bewegen wisten we het zeker”, vertelt eigenaresse Carolien Schellekens.

Vijftien minuten

Volgens Carolien worden baby alpaca’s doorgaans ’s ochtends geboren. De bevalling is vaak zo gepiept. “Binnen vijftien minuten is het vaak gebeurd. Dan heb je niet eens meer tijd om er een dierenarts bij de halen.”

Carolien acht de kans groot dat de beschuit met muisjes dinsdag op tafel kunnen. “Ze is heel onrustig.” Bovendien houdt Taco zich de laatste tijd veel op bij de poepplaats. “Dat is de plek waar alpaca’s vaak bevallen”, weet de eigenaresse.

Baco

Het geslacht en de naam van de baby weet de camping nog niet. “We zouden de naam Baco wel leuk vinden. Want dan heb je Paco, Taco en Baco”, grapt Carolien. “Maar we willen de naam graag laten verzinnen door onze volgers op Facebook.”

En mochten ze op Camping Breehees nog wat inspiratie nodig hebben voor een naam, onze redactie heeft nog wel een leuke suggestie: Burrito.