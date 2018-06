Zoektocht naar niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem van de Biesbosch

HANK - De bodem van de Bleeke Kil in de Biesbosch bij Hank gaat onderzocht worden op blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog. De zoektocht naar niet ontplofte explosieven gaat plaatsvinden in de directe omgeving van het historische bruggetje Jannezand. Volgens wethouder Mathijs van Oosten zal een gespecialiseerd bedrijf de bodem van de Bleeke Kil gaan onderzoeken tot een diepte van twaalf tot vijftien meter. Omdat de plek rond het bruggetje als 'verdacht' is aangemerkt, kan de op stapel staande restauratie van het bruggetje pas beginnen als mogelijk aanwezige blindgangers zijn opgespoord en opgeruimd.

De restauratie van het zwaar verwaarloosde historische bruggetje was al meerdere keren uitgesteld, nu staat de start gepland voor eind 2018. Vorig jaar wist de gemeente Werkendam nog stellig te melden dat de renovatie van het bruggetje in het najaar van 2017 zou beginnen. Oorzaak van de vertraging: bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog.

Blindgangers zitten heel diep

“Op grond van een eerste onderzoek onderschrijft een gespecialiseerd bedrijf onze vermoedens. In de oorlog hebben de Duitsers een post bij de brug vanuit de lucht onder vuur genomen en later hebben ze de brug ook opgeblazen”, vertelt wethouder Van Oosten. “Niet ontplofte blindgangers kunnen door de zachte bodem van de kreek naar een diepte tussen de tussen de twaalf en vijftien meter gezonken zijn.”

Bleeke Kil is verdacht

Door de vermoedelijk aanwezigheid van explosieven is de plek aangemerkt als ‘verdacht’. De kosten van het onderzoek en het munitievrij schoonmaken van de bodem worden geraamd op circa tweehonderdduizend euro. Een vergelijkbaar bedrag was al eerder gereserveerd voor alleen de restauratie van het bruggetje. “Voor dit soort gevallen – het opruimen van blindgangers – krijg je van de overheid echter 70% - subsidie voor de gemaakte kosten van het onderzoek en opruimen. We hebben inmiddels drie bedrijven om een offerte gevraagd.”

Zoeken in de cirkel

De zoektocht, naar bommen, granaten en ander explosieftuig zal zich verder richten dan alleen in de directe omgeving van het bruggetje. “Om het bruggetje wordt een denkbeeldige cirkel getrokken en in die cirkel gaan de experts dan aan het werk.”

Het bruggetje was in de oorlog en daarna tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw de enige verbinding tussen Hank en de polder Oostwaard. “Het was een strategisch gelegen bruggetje”, aldus de wethouder. “Blijkbaar vonden de Duitsers dat ook.