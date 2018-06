Schietpartij in Best, arrestatieteam ter plaatse: bewoners moeten binnen blijven

BEST - In de straat Melde in Best is maandagavond rond half acht geschoten. Volgens de eerste berichten is daarbij een man gewond geraakt. De politie heeft de omgeving afgezet en vraagt bewoners om binnen te blijven.

Er hangt een politiehelikopter boven de wijk Wilhelminadorp. Leden van een arrestatieteam zijn aanwezig, zo melden omstanders. Op de deur van het huis waar de schietpartij heeft plaatsgevonden zijn bloedsporen te zien. Ook op de stoep voor de woning op nummer 3 ligt bloed.









De gewonde man in de Melde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Van de daders is vooralsnog niets bekend.

Arrestatieteam

Momenteel zouden leden van het arrestatieteam zich voorbereiden op een actie in het centrum van Best. Daar is in de Professor Titus Brandsmastraat een gewonde man aangetroffen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of de gewonde man iets te maken heeft met de schoten die zijn gevallen in de straat Melde.









Op 7 mei was er ook al een schietpartij in de wijk. Toen werd een 39-jarige vrouw in haar arm getroffen. Het is niet bekend of beide schietpartijen met elkaar verband houden.

LEES OOK: Vrouw beschoten in Best, dader en handlanger nog altijd spoorloos