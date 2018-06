Crisis bij voetbalclub CHC na racistische opmerkingen bestuurslid

DEN BOSCH - De Bossche amateurvoetbalclub CHC zit in zwaar weer. Afgelopen dagen zijn vrijwilligers, jeugdtrainers en de jeugdspelers opgestapt omdat er in het bestuur racistische opmerkingen zijn gemaakt. Eerder had de club een conflict met de gemeente die het vertrouwen in een deel van het bestuur opzegde vanwege de manier waarop subsidiegeld is besteed.

De vierdeklasser CHC is geworteld in Den Bosch-West en heeft veel leden uit minderheidsgroepen. Toen het conflict over de subsidie ontstond heeft één van de bestuursleden zich laten ontvallen dat de club 'een opvanghuis is voor aapjes van de straat'. Die opmerking lekte uit een heeft binnen de vereniging tot een storm van protest geleid.

Opmerking is de druppel

Een bron (naam bij de redactie bekend) binnen de vereniging bevestigt dat het binnen het bestuur crisis is. De gemeente eist het aftreden van enkele bestuursleden omdat zij – volgens de gemeente - subsidiegeld niet goed hebben gebruikt. Die bestuursleden weigeren te vertrekken en daardoor is de zaak in een impasse geraakt. Voor een aantal vrijwilligers was de opmerking over de 'opvang van aapjes van de straat' de druppel.

De stap van de leiding van de jeugdafdeling betekent dat die afdeling min of meer op z’n gat ligt. De bestuurscrisis had CHC al in zwaar weer gebracht. Momenteel ligt de voetbalcompetitie stil en heeft de stap van de mensen van de jeugdafdeling geen directe gevolgen voor de sportieve prestaties. Het is de vraag of de club voor de start van het nieuwe seizoen de problemen kan oplossen.