Brabant streeft naar 100.000 elektrische auto's

BREDA - Van alle auto’s in Brabant moeten er zo snel mogelijk 100.000 elektrisch zijn. Het aantal slimme oplaadpalen moet mee groeien. Dat hebben de gemeenten Breda, Tilburg en Helmond en het provinciebestuur maandag afgesproken tijdens de klimaattop voor Zuid-Nederland in Breda. De verwachting is dat Eindhoven en Den Bosch zich binnenkort zullen aansluiten.

Brabant doet het binnen Europa al goed. Met relatief veel elektrische auto’s, één van de grootste Europese busvloten, de productielijn voor elektrische vrachtwagens bij DAF, het Europees hoofdkantoor van Tesla en een historie van high tech innovaties heeft Brabant goud in handen, aldus de deelnemers aan de Klimaattop.

Goede economische positie

De grote steden en provincie willen die positie verder uitbouwen om de CO2-uitstoot te verminderen en Brabant een goede economische positie geven in deze groeimarkt.

De gemeenten en de provincie streven er naar om de elektriciteit die nodig is zoveel mogelijk op te wekken via zo- en windenergie.

Er komen stimuleringsprojecten voor pilots met elektrische deelauto’s, een pilot om met 50 elektrische vrachtwagens in te zetten, onderzoek naar nieuwe laad-los-plaatsen voor elektrisch goederentransport in steden en de verdere ontwikkeling van emissieloos busvervoer.