Man kent de regels niet en fietst over de A58

MOERGESTEL - De politie heeft maandagavond een man van de weg gehaald die ter hoogte van Moergestel op de snelweg A58 fietste.

Automobilisten toeterden om hem te waarschuwen dat hij levensgevaarlijk bezig was. De man, die nog maar kort in Nederland woont en niet op de hoogte was van de verkeersregels, begreep de signalen wel. Hij fietste zelf een parkeerplaats op, waar een motoragent hem een spoedcursus Nederlandse verkeersregels gaf.

De 19-jarige fietser, die in Eindhoven woont, is toen via een parallelweg naar zijn bestemming gereden.