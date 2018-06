Blijdschap en teleurstelling in Esch, dorp kiest voor aansluiting bij gemeente Boxtel

ESCH - Wat gebeurt er met het dorp Esch, nu de gemeente Haaren waar het bij hoort uit elkaar valt? De bewoners van het dorp mochten zelfs stemmen. En nu blijkt dat een meerderheid zich aan wil sluiten bij de gemeente Boxtel. Dat levert blije gezichten op, maar ook beteuterde.

En met die uitkomst zijn veel mensen blij. Van de 611 mensen die stemden, kozen er 343 voor de gemeente Boxtel. En dat is goed nieuws volgens een bewoonster van het dorp. “Ik ga altijd naar Boxtel, voor de fysio, voor de dokter, ik ben er geboren. Dus ik ben hier heel blij mee.”





Toch gingen er ook 246 stemmen naar de optie ‘gemeente Vught’. Veel mensen uit de Ruiting, een deel van Esch, willen veel liever daarbij horen. Dat er meer stemmen naar de gemeente Boxtel gingen, is voor mensen daar een teleurstelling. “Ik zie dat niet zitten met Boxtel”, zegt een bewoner.









Christien van Schijndel-Pijnenburg is vooral heel blij dat er zoveel mensen zijn gaan stemmen. Zij zit nu voor de partij Samenwerken ’95 in de gemeenteraad van de gemeente Haaren, en woont midden in Esch. Ze stemde zelf niet, maar heeft haar dorpsgenoten aangespoord dat allemaal wél te doen. Van de net iets meer dan 2 duizend bewoners die het dorp telt, stemde dus ongeveer een kwart.



Toch leeft het onderwerp niet bij iedereen. De eigenaar van de friettent in het centrum van het dorp zal het allemaal een spreekwoordelijke worst wezen. “We gaan toch naar een grotere gemeente, en of dat nou Boxtel of Vught is, het is mij om het even.”



Het college van B&W van de gemeente Haaren heeft al aangegeven te luisteren naar de bewoners. De kans is dus groot dat de meerderheid haar zin krijgt, en dat Esch bij de gemeente Boxtel komt. Maar of dat ook echt gebeurt, maakt het college dinsdagavond bekend.