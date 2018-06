Busje vol met drugsafval brandt uit in Knegsel

KNEGSEL - Een busje met 25 vaten drugsafval is maandagnacht uitgebrand op de Hofdries in Knegsel. De brandweer ontdekte het busje rond vijf uur, toen er al weinig meer te redden was.

Na het laatste bluswerk kwam er een adviseur gevaarlijke stoffen naar de vindplaats. Ook werd de politie ingeschakeld. Die onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de drugsdumping en of het busje in de brand is gestoken.

Er is een Burgernetbericht verstuurd met een oproep aan getuigen om zich te melden.