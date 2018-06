Meerdere gewonden bij ongeluk Wouwse Plantage

WOUWSE PLANTAGE - Bij een botsing tussen drie auto's op de Plantagebaan bij Wouwse Plantage zijn dinsdagochtend meerdere personen gewond geraakt. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht bij de oprit van de snelweg A58. Vier ambulances, drie brandweerwagens en een traumahelikopter zijn opgeroepen om eerste hulp te verlenen.

Beknelling

De brandweer is bezig met het bevrijden van een automobiliste. Een vrouw die vast zat in een andere auto is er ook door de brandweer uitgehaald. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Een vrachtwagen die van de snelweg afkwam werd ook geraakt door een van de auto's.