Botsing zorgt voor twee kilometer file op N397 tussen Bergeijk en Eersel

BERGEIJK - Vier auto's botsten dinsdagochtend op de N397 bij Bergeijk op elkaar. Volgens een ooggetuige ging een automobilist op de kruising met de Boevenheuvel ineens op de rem om een kind over te laten steken. De drie achterliggende auto's hadden het te laat in de gaten en botsten er achterop.

In het verleden gebeurden wel vaker ongelukken op die plek. Daarom is het kruispunt aangepakt en is de Boevenheuvel een weg voor fietsers, voetgangers en landbouwverkeer geworden. Een soort bussluis zorgt ervoor dat je er niet met een auto overheen kunt. De weggebruikers van de Boevenheuvel hebben geen voorrang.

Een bestuurster raakte lichtgewond en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De andere slachtoffers konden ter plekke worden geholpen. De weg werd tijdelijk afgesloten voor verkeer waardoor er al snel een lange file ontstond. Wanneer de weg weer opengaat, is nog niet bekend.