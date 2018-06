Michael van Gerwen kan op WK zomaar een vrouw treffen (en 570.000 euro winnen)

VLIJMEN - De kans bestaat dat darter Michael van Gerwen op het komende WK een vrouw treft. Dartsbond PDC heeft diverse veranderingen voor de komende editie doorgevoerd. Een daarvan is dat er minimaal twee vrouwen aan de mondiale eindstrijd mogen meedoen.

Ook gaat het prijzengeld omhoog. De winnaar van het komende WK mag 570.000 euro bijschrijven op zijn of haar bankrekening. Dat is een enorme stijging in vergelijking met vorig jaar. Toen mocht Rob Cross een bedrag van 450.000 euro in ontvangst nemen als winnaar van het WK,

Er doen dit jaar ook meer darters mee aan het belangrijkste toernooi van het jaar. Het veld gaat van 72 naar 96 deelnemers. Het toernooi begint op donderdag 13 december en duurt liefst zestien dagen.

Derde titel

De finale van het WK vindt opnieuw plaats op nieuwjaarsdag. Van Gerwen won het toernooi, dat in Londen gehouden wordt, in 2014 en 2017. Het winnen van een derde wereldtitel is het belangrijkste doel van de Vlijmenaar in het huidige seizoen.

LEES OOK: Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld wereldkampioen darts: 'We waren gewoon de beste'