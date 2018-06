Virgil van Dijk gaat het WK niet kijken: 'Ik ga lekker genieten van mijn gezin'

BREDA - Voor Virgil van Dijk zit het seizoen er officieel op. De Bredanaar speelde maandagavond met Oranje gelijk tegen Italië: 1-1. Het was de laatste pot voor de verdediger in een lang seizoen. De voetballer bekende dat hij hard toe is aan vakantie. "Zeker weten. Of ik het WK voetbal ga kijken? Nou, nee, ik ga lekker genieten van mijn gezin."

Van Dijk droeg in Turijn opnieuw de aanvoerdersband. De wedstrijd tegen Italië ging nergens over. Oranje speelde ook niet goed, met name in de eerste helft was het ondermaats. "We kwamen een paar keer goed weg. Dat kwam doordat we veel ruimte op het middenveld weggaven. We hadden beter iets meer kunnen inzakken. Maar goed, daar hebben we tijdens de rust goed over gesproken. Het was weer een leermomentje voor ons", zei de Bredanaar bij Veronica.

'Helaas geen overwinning'

"We speelden bij vlagen goed in de tweede helft. We kwamen verdiend op gelijke hoogte tegen een goed Italië. Daarna hadden we ook nog zeker kunnen winnen. Helaas hebben we de overwinning niet over de streep kunnen trekken."

3243 speelminuten

Voor Van Dijk is dus blij dat het seizoen er nu op zit. De voetballer speelde 37 wedstrijden, waarvan 36 van de eerste tot en met de laatste minuut. In totaal kwam hij tot 3243 speelminuten.