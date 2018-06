Groot aantal dure fietsen gestolen uit zaak in Schijndel

SCHIJNDEL - Dieven hebben fietsenwinkel Mutsaars Bikes aan de Europalaan in Schijndel maandagnacht beroofd. Er zijn veel dure fietsen meegenomen en de winkel is volledig overhoop gehaald.

De inbraak vond rond half vier in de nacht plaats, laat een agent weten via Twitter. De dieven zouden de fietsen gewoon via de voorkant van de winkel naar buiten hebben meegenomen. Waarschijnlijk zijn ze vervolgens in een busje geladen.

De politie laat weten nog op zoek te zijn naar getuigen.