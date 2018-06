Henny loopt kwaad weg van klimaattop: 'Naar oplossingen van boeren werd niet geluisterd'

BREDA - Melkveehouder Henny Verhoeven heeft kritiek op de klimaattop van maandag in Breda. "Ik ben vertrokken voordat het afgelopen was."

Verhoeven was aanwezig bij de klimaattop om met bestuurders van waterschappen, Staatsbosbeheer, Brabantse milieufederaties in gesprek te gaan. En daar ging het volgens haar mis. "De aanwezige boeren moest ik met een vergrootglas zoeken. Er waren er zo'n drie op een groep van dertig man. De boeren hebben heel veel oplossingen, maar daar werd gewoon niet naar geluisterd", vertelt ze als stamgast in het radioprogramma Wakker.

'Landbouwsector loopt voorop'

Verhoeven bracht tevergeefs meerdere voorbeelden en ideeën in om het broeikaseffect te beperken. De landbouwsector loopt daarin volgens haar voorop. "Vervolgens reageert voorzitter dijkgraaf Lambert Verheijen dat dat niet zo is en dat we daar niet over gaan discussiëren."

Toen Verhoeven even later begon over een verdienmodel rondom de reductie van CO2 begon gedeputeerde Johan van den Hout met zijn ogen te rollen. "Hij zat eerst te draaien op zijn stoel en liep later gewoon weg. Op dit niveau zijn wij in Brabant dus met boeren aan het praten. Als we niet eens over oplossingen willen praten, wat zitten we dan te doen?"

Meubels van opgevist plastic

Over het algemene deel van de klimaattop is Verhoeven wel te spreken. "Het algemene deel was heel inspirerend. Er was een verhaal over een visser die plastic opvist in de grachten in Amsterdam en er meubels van maakt. Geweldig! Dat is wat je verwacht van zo'n klimaattop."

LEES OOK: Opwinding over hamburgers op Klimaattop: 'Iedereen moet een beetje pijn lijden voor het milieu'

De provincie is teleurgesteld over de reactie van Verhoeven. "Er waren zo'n achthonderd mensen aanwezig. Ik weet zeker dat het merendeel geïnspireerd naar huis is gegaan", zegt een woordvoerder van de provincie. "Gedeputeerde Johan van den Hout is niet weggelopen omdat hij niet naar het verhaal van Verhoeven wilde luisteren. Hij had als taak om bij alle gesprekken even aan te sluiten en te luisteren. Hij moest door naar een volgend gesprek."