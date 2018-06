Man met steekwonden gevonden in een huis in Eindhoven

EINDHOVEN - Een man is maandagnacht met steekwonden gevonden in een huis aan de Sophia van Wurtemberglaan in Eindhoven. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De politie tast nog in het duister over wat er precies gebeurd is. Er wordt vermoed dat meerdere mannen zijn huis zijn binnengedrongen en hem daar hebben neergestoken.

Aanspreekbaar

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van de man zijn. Hij is wel aanspreekbaar.

De politie roept getuigen op om contact op te nemen.