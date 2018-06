Jongen (19) aangehouden met nepwapen op station Breda

BREDA - Een 19-jarige jongen is maandagavond op het station in Breda aangehouden. Mensen die zagen dat hij een wapen bij zich had, hadden de politie gebeld. Het bleek echter om een nepwapen te gaan.

De jongeman is na verhoor met een proces-verbaal op zak weer vrijgelaten. Zijn nepwapen moest hij achterlaten.