Ruud Kaiser las voor uit eigen werk en dat werkte als doping voor JVC Cuijk

CUIJK - Trainers doen vaak originele dingen om voetballers scherp te krijgen voor een belangrijke wedstrijd. Ruud Kaiser (57) las zaterdag voor uit eigen werk. De Ossenaar schreef een boek en las een passage voor aan de spelers van 'zijn' JVC Cuijk. Het bracht succes.

JVC droomt van promotie naar de Tweede Divisie, het hoogste amateurvoetbalniveau van Nederland. De eerste wedstrijd in de nacompetitie werd met 2-0 verloren van FC Lisse, waardoor promotie al meteen een mission impossible leek. Kaiser, die al decennialang in de voetballerij werkt, wist dat hij een konijn uit de hoge hoed moest toveren om zijn spelers te overtuigen in de eigen kansen te blijven geloven.

"Ik heb de jongens zaterdag voorgelezen uit mijn boek. Ik vertelde ze over een wedstrijd waarin ik Jong Oranje coachte. We speelden in en tegen Duitsland en moesten drie keer scoren in dat duel. Dat moest om het EK in Italië te bereiken. We wonnen die pot in blessuretijd met 3-2. Op het EK wonnen we uiteindelijk zilver."

Een déjà vu

JVC moest er dus ook drie maken in Lisse. "En het mooie is: ook nu viel de derde goal in blessuretijd. Het voelde voor mij als een déjà vu." De voorleesbeurt van Kaiser had dus effect. "Na de wedstrijd kwamen de jongens naar mij toe. Kreeg ik te horen dat ik maar snel een nieuw boek moet gaan schrijven. Over het succes van Cuijk."



'Veel jongens uit de regio'

Door de overwinning hoeft JVC nog maar één ronde in de nacompetitie te overleven om te promoveren naar de Tweede Divisie. "De kansen zijn fifty-fifty", zegt Kaiser over de ontmoeting met Jong Almere City FC die nu op het programma staat. "Promotie zou JVC een enorme boost geven. We werken hier met een laag budget en veel jongens uit de regio of eigen jeugdopleiding. In de Tweede Divisie krijg je als club veel media-aandacht. Dat gun ik JVC."

De Osse trainer is bezig aan zijn laatste weken als trainer in Cuijk. Zijn contract loopt af. "JVC heeft mij geen nieuwe aanbieding gedaan. De club wilde graag met mij door, maar heeft het geld niet om een behoorlijk voorstel te doen. Ik moet mijn hypotheek ook betalen. Dus gaan we uit elkaar." Kaiser gaat volgend seizoen aan de slag bij Dongen, een club uit de Derde Divisie. "Nogmaals, ik gun JVC de promotie. En die gun ik mezelf ook, want het staat goed op je cv."

Het wordt zaterdag duidelijk of JVC promoveert naar de Tweede Divisie. Dan staat in Cuijk de beslissende wedstrijd tegen Jong Almere City FC op de rol. De eerste ontmoeting is woensdagavond in Flevoland.