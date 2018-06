Liquidaties en meerdere pogingen, veel kogelgeweld in Best [LIJSTJE]

Meerdere liquidaties in Best. (Foto: ter illustratie / archief)

BEST - De zoveelste schietpartij zorgde maandag voor veel onrust in de wijk Wilhelminadorp in Best. Best lijkt veel last te hebben van het kogelgeweld. Een korte opsomming van schietpartijen van afgelopen jaar.

Dit lijstje begint op 31 augustus 2017. De 35-jarige Dennis Struijk wordt terwijl hij in zijn auto zit geliquideerd. De schietpartij vond rond half elf 's avonds plaats aan de Johannes Klingenstraat in Best. Even later wordt de brandweer ingeschakeld voor een autobrand aan de Vlinderlaan in Son. Dit was vermoedelijk de auto van de schutter.

Het was niet de eerste poging om Struijk om te leggen. Op 16 augustus 2016 werd hij ook al beschoten toen hij voor zijn huis aan de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven stond. Hij liep toen al ruim een jaar met een kogelwerend vest rond. De Eindhovenaar vreesde voor zijn leven vanwege een eerdere schietpartij en overval in zijn woning, zeiden toen verschillende buurtbewoners tegen Omroep Brabant. Er was politiebescherming aangeboden aan Struijk, maar dat weigerde hij. Hij wilde namelijk niet dat de politie meer te weten kwam over zijn handel en wandel.







Yassini Majiti

Amper twee maanden later wordt op 5 november 2017 Yassini Majiti (33) uit Den Bosch doodgeschoten op het parkeerterrein van Aquabest. Majiti bezocht een salsafeest in Beachclub Sunrise. De politie pakte Toon N. een paar dagen later op als verdachte. Volgens N. werd op het parkeerterrein een vriend van hem aangevallen door een groep waarvan Majiti deel van uit maakte. N. zegt dat hij handelde uit noodweer en schoot met een pistool, die toevallig in zijn auto lag, Majiti dood.

De zaak kwam begin dit jaar voor bij de rechtbank in Den Bosch en mondde uit op een massale vechtpartij. Toen Toon N. de zaal binnenkwam, vlogen bekenden en familie van Majiti over de tribune richting het beklaagdenbankje. N. incasseerde rake klappen. De rechtbank had de zaak al als een 'hoog risicozaak' ingeschaald, maar kon niet voorkomen dat dit gebeurde. Ook een verslaggever van Omroep Brabant werd bedreigd, belaagd en moest met hulp van de politie uit de zaal vluchten.







Vrouw beschoten

Daarna is het, als het om schietpartijen gaat, een tijdje rustig. Op 7 mei wordt een 39-jarige vrouw in de Mr. C. Goselingstraat door een man beschoten. Het slachtoffer had net haar afvalcontainer neergezet toen ze werd beschoten door een donker geklede man. Hij droeg een helm en stapte daarna op een scooter of motor, bestuurd door een tweede persoon die ook donker gekleed was en een helm droeg. De verdachten gingen er razendsnel vandoor en zijn tot nu toe nog steeds niet gepakt. Wonder boven wonder raakte de vrouw 'alleen maar' gewond aan haar arm.







Twee gewonde mannen

De meest recente schietpartij is van maandag 4 juni. Een man werd maandagavond neergeschoten in de straat Melde in Best. Enkele straten verderop vond de politie nog een gewonde man. Onbekend is of deze man ook was neergeschoten. Beide mannen zijn aangehouden en zitten vast.

Het toeval wil dat de schietpartij waarbij de vrouw gewond raakte en de schietpartij met de twee mannen in dezelfde wijk afspeelden. De politie onderzoekt of de twee zaken verband houden met elkaar.