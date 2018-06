De beste Brabantse voetballer van het afgelopen seizoen is...

BREDA - Liever hadden we deze prijs pas halverwege juli uitgereikt. Maar omdat Oranje ontbreekt op het WK voetbal in Rusland zit het voetbalseizoen 2017/2018 er nu al officieel op. Wie maakte er in de afgelopen twaalf maanden de meeste indruk op de (inter)nationale velden? Met andere woorden: wie is volgens ons de beste Brabantse voetballer van het afgelopen seizoen? And the winner is....

VIRGIL VAN DIJK

HET JURYRAPPORT

Virgil van Dijk heeft een geweldig seizoen achter de rug. Hij maakte zijn droomtransfer. Al lange tijd aasde hij op een overgang naar Liverpool. Het kwam er maar niet van. Na veel getouwtrek, kon hij eind december alsnog zijn handtekening zetten op Anfield. Daar werd zijn club Southampton ook niet slechter van. Ruim 84 miljoen euro werd op de bankrekening van The Saints overgemaakt.

Waar sommige spelers tijd nodig hebben te wennen bij een nieuwe club, haakte Van Dijk gelijk aan. De Bredanaar werd een vaste waarde in defensie van The Reds. En sterker nog: sinds zijn komst naar Liverpool, werd hij niet één keer gewisseld. Van Dijk deed, als hij een basisplaats kreeg, steeds van de eerste tot en met de laatste minuut mee.

Dat is ook niet zo gek, omdat Van Dijk altijd een ruime voldoende haalt. Hij heeft ook een bijzondere statistiek op zijn naam staan. Van Dijk is de speler die de meeste duels heeft gewonnen in de Premier League. Bijna niemand wint het van Virgil. Ruim 72 procent van de duels won Van Dijk, dit seizoen. Logisch dat trainer Jürgen Klopp zo'n speler altijd laat staan.

Met Liverpool kende Van Dijk een geweldige campagne in de Champions League. The Reds haalden de finale van het miljardenbal. Van Dijk was steeds een vaste waarde. Ook in de eindstrijd, die helaas werd verloren van Real Madrid. De Cup met de Grote Oren ging aan de Bredanaar voorbij, maar hij werd wel door de UEFA gekozen in het elftal met beste spelers van het seizoen.

In Oranje werd Van Dijk afgelopen seizoen ook een vaste waarde. Bondscoach Ronald Koeman beloonde de voetballer zelfs met de aanvoerdersband. Een enorme eer. Zeker voor een speler met pas negentien interlands achter zijn naam. Een aantal dat ongetwijfeld nog flink toeneemt.

We kunnen niet anders concluderen dan dat de 26-jarige Van Dijk een geweldig seizoen achter de rug heeft. Zonder enige twijfel en zonder al te veel concurrentie (dat is wel zorgelijk), roepen wij hem uit tot de beste Brabantse voetballer van de jaargang 2017/2018. Van harte, Virgil!

LEES OOK: Virgil van Dijk gaat het WK niet kijken: 'Ik ga lekker genieten van mijn gezin'