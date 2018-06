Politie zoekt derde verdachte in schietpartij Best

BEST - De politie is op zoek naar een derde betrokkene bij de schietpartij in Best. De politie heeft een vermoeden wie deze man is, maar is er nog niet helemaal zeker over. Ook is nog onbekend of de man gewond is geraakt bij schietpartij.

De gevluchte man is na het schietincident samen met een 30-jarige man in een auto er vandoor gegaan. Deze auto werd later in de Prof. Titus Brandsmastraat gevonden. De auto is meegenomen voor onderzoek.

Op verschillende locaties deed de politie onderzoek en troffen hierbij meerdere vuurwapens aan. Deze zijn meegenomen voor onderzoek. Het kan zijn dat deze wapens bij de schietpartij zijn gebruikt.

Ruzie

De politie weet nu dat er in de woning aan de Melde een ruzie is geweest, waarbij uiteindelijk schoten zijn gelost. Hierbij raakten twee mannen gewond. Nu blijkt dat er ook nog een derde persoon bij betrokken is geweest. Er is nog geruime tijd gezocht naar deze man, maar zonder resultaat.

De bewoner van het huis aan de Melde kon na behandeling het ziekenhuis verlaten. Hij is aangehouden en zit vast. Ook de zwaargewonde man is aangehouden, maar ligt nog wel in het ziekenhuis. Hij raakte ernstig gewond aan zijn arm.

