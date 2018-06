Bevelhebber vliegbasis Eindhoven wordt opgevolgd door haar man, vakbond noemt het merkwaardig

EINDHOVEN - Kolonel Elanor Boekholt-O'Sullivan, de vertrekkende commandant van vliegbasis Eindhoven, wordt opgevolgd door haar man Harold Boekholt. Dat blijkt uit een intern bericht van de Koninklijke Luchtmacht dat Omroep Brabant dinsdag heeft gezien. Verschillende insiders noemen het een 'merkwaardige' keuze van het ministerie van Defensie.

Eind april werd aangekondigd dat commandant Boekholt-O'sullivan bevorderd wordt tot generaal en vertrekt van de vliegbasis in Eindhoven. Vorige week maakte defensie via het intranet aan haar personeel bekend dat ze opgevolgd gaat worden door niemand minder dan haar eigen echtgenoot Harold Boekholt. Een woordvoerder van vliegbasis Eindhoven bevestigt de benoeming.

"Een opmerkelijke keuze, wij hadden liever gezien dat ze een andere oplossing hadden bedacht op het ministerie", reageert Erik Jurriëns van de Onafhankelijke Defensiebond ODB. "Het lijkt zo wel een familiebedrijf", voegt hij daar lachend aan toe.

'Hij zal zijn voorganger nooit bekritiseren'

Maar onder die lach zit een serieuze ondertoon. Commandant Boekholt-O'Sullivan is volgens de vakbondsman in opspraak vanwege onder meer haar integriteit. "Deze bevordering van haar echtgenoot heeft dan alle schijn tegen. Misschien is het niet zo, maar het komt wel zo over en dat is zonde voor de man, de vrouw en het bedrijf Defensie", licht Jurriëns toe.

Defensie klokkenluider Victor van Wulfen durft nog een stap verder te gaan. "Harold Boekholt wordt commandant om de eenvoudige reden dat hij zijn vrouw niet af zal vallen. Hij zal zijn voorganger nooit bekritiseren", beweert hij stellig.

Van Wulfen heeft een tumultueuze relatie met commandant Elanor Boekholt-O'Sullivan. De oud-vlieger kaartte jaren geleden misstanden aan op vliegbasis Eindhoven. Zo zouden er piloten met een slok op zijn gaan vliegen. Van Wulfen werd in het gelijk gesteld. Vervolgens was bevelhebber Boekholt-O'Sullivan er verantwoordelijk voor dat hij na zijn rehabilitatie bij de Luchtmacht alsnog niet meer mocht vliegen. Daarop vertrok Van Wulfen bij zijn werkgever.

'Legio strafbare feiten gepleegd onder bevel van O'Sullivan'

Samen met de defensie vakbond startte hij onlangs een meldpunt voor misstanden bij defensie. Zelf heeft Van Wulfen nog een hele waslijst aan misstanden die hij aan de kaak wil stellen. "Er zijn legio strafbare feiten gepleegd onder het bevel van mevrouw O'Sullivan." Van Wulfen noemt bijvoorbeeld een declaratie-schandaal over onder meer hotelkosten. "Dat is gewoon het toedekken van fraude geweest".

Binnenkort heeft hij een afspraak in Den Haag met een aantal Kamerleden. Die afspraak stond al om te praten over het meldpunt. "Maar deze misstanden ga ik ook zeker aankaarten."

Bevordering op zich geen vreemde keuze

Kolonel Harold Boekholt is nu nog verantwoordelijk voor de afdeling Strategie en Advies van het Commando Luchtstrijdkrachten dat zetelt in Breda. Volgens Erik Jurriëns van de vakbond is de bevordering van Boekholt tot commandant geen vreemde keuze. "Ik ga ervan uit dat hij geschikt is." Dat hij bevelhebber wordt over juist de vliegbasis van zijn echtgenote doet zijn wenkbrauwen echter fronzen. "Ik had een andere keuze gemaakt."

De vakbondsman schetst een scenario wat volgens hem realistischer zou zijn. "Wil je hem bevorderen tot commandant, maak hem dan bevelhebber van bijvoorbeeld vliegbasis Leeuwarden. Vervolgens plaats je de commandant van Leeuwarden over naar Eindhoven. Als wij dat kunnen bedenken moeten ze dat bij het ministerie ook kunnen."

Bij ODB kwamen dinsdag al een aantal meldingen binnen van defensiemedewerkers die raar stonden te kijken van de opvolging. Commandant Elanor Boekholt-O'Sullivan zal op 26 juni de leiding over de vliegbasis overdragen aan haar echtgenoot.