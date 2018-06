'Denzel Dumfries wil heel graag de stap naar PSV maken', zegt zijn zaakwaarnemer

EINDHOVEN - "Duidelijk is dat Denzel Dumfries heel graag de stap naar PSV wil maken. Het zou jammer zijn als het niet rondkomt. Dan blijft je zitten met een speler die wordt tegengehouden door zijn club", zegt Santi Kolk, de zaakwaarnemer van de voetballer van sc Heerenveen.

De 22-jarige Dumfries wordt al enige tijd in verband gebracht met PSV. De rechtsback ziet een overgang zelf dus wel zitten. Vooralsnog zou Heerenveen het laatste bod van PSV te laag vinden. Het gaat volgens de Leeuwarder Courant om een bedrag van 5,5 miljoen euro.

'Denzel is er zelf rustig onder'

"Wij hebben begrip voor beide clubs", zegt Kolk. "Denzel is er zelf ook rustig onder. Hij weet natuurlijk dat hij een goed jaar heeft gedraaid. Dan is het logisch dat er belangstelling komt. Het is nu aan de clubs."

De zaakwaarnemer denkt dat de transfer wel rond komt. "Heerenveen heeft Denzel een jaar geleden voor een bepaald bedrag van Sparta gehaald (8 ton, red.). Ze hebben hem het afgelopen seizoen beter gemaakt en kunnen nu veel meer aan hem verdienen, terwijl Denzel naar een topclub kan. Ik kan me niet voorstellen dat Heerenveen zo’n transfer tegenhoudt. Ik ga er dan ook vanuit dat het goed gaat komen."

PSV heeft deze zomer nog niet veel zaken gedaan. Doelman Lars Unnerstall werd gekocht en voor drie jaar vastgelegd. Komend seizoen wordt de Duitser verhuurd aan VVV-Venlo.