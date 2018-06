Camiel staat klaar om zijn betovergrootvader Johannes Hendricus Smits op te volgen als steenhouwer

CUIJK - Toen Johannes Hendricus Smits uit Cuijk in 1848 besloot een steenhouwerij te beginnen, had hij niet kunnen bedenken dat 170 jaar later het bedrijf via zijn achter-kleinzoon Theo nog steeds in de familie zou zijn. Inmiddels staat achter-achter-kleinzoon Camiel al klaar als vijfde-generatie opvolger. Met evenveel passie voor stenen als zijn steenhouwende voorvaderen.

Zaterdag 9 juni viert J.H. Smits & zonen de 170e verjaardag met onder meer een open dag. Bezoekers die verwachten dat ze een ouderwets, 'ambachtelijk' bedrijf kunnen bezoeken komen bedrogen uit.

Theo Smits: "Er is natuurlijk ook bij ons zoveel veranderd. Bijna alles is nu geautomatiseerd. Wij bewerken vooral steen voor het interieur van huizen en doen dat met slimme apparatuur en een modern machinepark. Dat willen we graag laten zien."

Steenhouwerij door kerkhof

Het bedrijf heeft met J.H. Smits nog steeds de naam van de oprichter in 1848, die vanwege het kerkhof in Cuijk een steenhouwerij begon.

Theo Smits: "Hij had acht of negen kinderen en en die waren allemaal in enige vorm betrokken bij het atelier voor kerkelijke kunst. De ene was architect, de ander beeldhouwer. Weer een ander was meubelmaker en zo konden ze met de hele familie een kerk inrichten. Het kerkhof pakten ze daar ook bij en zo is de steenhouwerij begonnen."

Volgende Smits staat al klaar

De steenhouwerij die nu dus nog steeds bestaat, onder leiding van Theo Smits. Zijn zoon Camiel zorgt ervoor dat de steenhouwerij ook in de toekomst in de familie blijft. Over een paar jaar volgt hij zijn vader op.

Camiel Smits: "Dat is niet logisch of vanzelfsprekend, maar ik loop hier al heel mijn leven rond. Gaandeweg de jaren werd het voor mij steeds serieuzer en kwam het besef dat ik dat toch wel heel graag ga doen. Elke dag geniet ik van dit werk, dus ik hoop dat ook ik het heel lang ga volhouden."

Open Dag

De open dag bij de steenhouwerij aan de Heeswijksestraat in Cuijk is aanstaande zaterdag 9 juni van 10.00 tot 15.00 uur.