Een naakte stripper in het dorpshuis van Hank... mag dat? [FILMPJES]

HANK - De Diva Bingo. Het is een gezellige avond die speciaal voor vrouwen wordt georganiseerd in meerdere steden en dorpen. Er is muziek, er kunnen prijsjes worden gewonnen en er is een stripper. De vrouwen (16+) gaan blij met een tas vol schoonheidsproducten naar huis. Nooit eerder ging het fout. De strippers weten hoe ver ze kunnen gaan, maar op 11 mei ging in Hank ging een stripper te ver. Hij trok aan het einde van zijn act in dorpshuis ’t Uivernest alles uit en verliet poedelnaakt de zaal. Dat tot woede van enkele aanwezigen en van de (gereformeerde) gemeente Werkendam.

Op filmpjes zie je dat de man eerst nog rondloopt met een sok om zijn edele delen. Die sok gaat later af. Je ziet hem swaffelend bij enkele vrouwen langslopen, voordat hij de zaal verlaat. Binnen een minuut is de man uit het zicht verdwenen.

Het was niet de bedoeling dat hij full monty zou gaan, maar ook geen ramp zou je denken. Toch kwamen er enkele klachten binnen bij het dorpshuis.

De organisatie van de Diva Bingo laat weten: “We hebben de stripper ingehuurd via ons vaste bureau. Normaal gaat het altijd goed, maar deze man ging iets verder dan we verwachtten. We hebben meteen onze excuses gemaakt aan de aanwezigen. Er waren meer dan honderd vrouwen van verschillende leeftijden. Bijna iedereen heeft hard gelachen, er waren een paar mensen die het minder leuk vonden. We hebben er maar iets grappigs van gemaakt en nog gevraagd of iemand slachtofferhulp nodig had. Het zal niet nog een keer gebeuren. Spannender dan nu zal het niet worden.”

De stripper kreeg vooraf wel instructies, maar mogelijk heeft hij die niet goed begrepen. "Hij sprak alleen Engels.” De organisatie die de stripper stuurde, wil anoniem blijven. “Wij kregen geen klachten, maar dit was echt niet onze bedoeling. We willen dat iedereen een leuke avond heeft.”

In strijd met goede zeden

De stripact krijgt echter mogelijk nog een staartje. De gemeente Werkendam is eigenaar van ’t Uivernest. In het contract staat dat er geen activiteiten georganiseerd mogen worden die in strijd zijn met de goede zeden. "De gemeente gaat op korte termijn in overleg met de beheerder en de Stichting ’t Uivernest. De gemeente wil eerst met hen in gesprek en van hen vernemen wat er precies is gebeurd en wat de afspraken zijn geweest die zij met de organisatie hebben gemaakt. Daarna wordt bekeken of passende maatregelen noodzakelijk zijn", aldus een woordvoerder.

De organisatie van het evenement is verbaasd dat de gemeente de zaak zo hoog opneemt. “Als we hadden geweten dat het gevoelig lag, hadden we een avond zonder stripact georganiseerd. Dat hebben we al vaker gedaan.”

Kerkendam

Op de Facebookpagina Hank toen & Nu laten bewoners weten de reactie van de gemeente overdreven te vinden. “Op zondag zes keer naar de kerk, vandaar dat we niet bij kerkendam passen, op tv zijn ergere dingen”, zijn enkele reacties. Een van de aanwezigen bij de stripact stelt dat het vooral lachwekkend was. “Zo bijzonder was het niet, eerder lachwekkend. Hij had nogal een dunk van zichzelf, niet zo overdrijven.”

De beheerder van ’t Uivernest zegt tegen Omroep Brabant dat hij de komende twee dagen geen tijd heeft om te reageren.