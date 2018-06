Onderhandelaars politie beëindigen incident met asielzoekers in Oisterwijk

OISTERWIJK - Onderhandelaars van de politie hebben dinsdag met succes een einde kunnen maken aan een incident met twee asielzoekers in het azc in Oisterwijk.

De twee asielzoekers hadden zichzelf opgesloten en dreigden zichzelf wat aan te doen. Wat hun nationaliteit is en wat de aanleiding was, is onduidelijk.

Volgens de politie liep de zaak ‘rustig’ af. De twee asielzoekers zijn aangehouden. Eén van hen moest naar het ziekenhuis om een verwonding te laten behandelen. Op een foto is te zien dat de onderarm van het slachtoffer verbonden is.