Al langer problemen in vijver Grave: 'Gemeente zei dat er niks aan de hand was'

GRAVE - De inwoners van Grave zijn boos. De vijver bij de Anna van Burenweg is helemaal groen en er drijven een hoop dode vissen in. Dinsdagochtend werden de dode vissen uit het water gehaald en een deel van de eendenkroos verwijderd. Volgens mensen die in de buurt wonen speelt het probleem al langer en hebben ze meerdere keren bij de gemeente aangegeven dat het opgeruimd moet worden.

Gisteren zijn er ook al een hoop dode vissen geruimd. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Mensen in de buurt denken dat de beesten gestikt zijn door de grote hoeveelheden eendenkroos die er op liggen. "Het is al jaren zo, maar het is de eerste keer dat het zo explosief is", vertelt Arnold Tap van de hengelsportvereniging. "Ik heb de gemeente drie maanden geleden al gebeld om te zeggen dat de eendenkroos voor problemen gaat zorgen. Ik kreeg toen te horen dat dat niet zomaar ging, omdat ze dan alles moesten schoonmaken. Maar nu is de pomp uitgevallen dat ze er alsnog iets aan moeten doen."

Iemand anders voegt daaraan toe dat hij geen gehoor kreeg bij de gemeente. "Ik heb al een aantal keer geklaagd, maar ze zeggen dan dat er helemaal niks aan de hand is. Maar als ik achterom kijk zie ik allemaal dode vissen en andere zooi drijven."

Het viel iemand anders op dat er geen zwanen, eenden en vogels meer bij de vijver waren. "Toen het warm werd nam de hoeveelheid eendenkroos extreem toe." Normaal gesproken zorgt de fontein ervoor dat er genoeg zuurstof voor de vissen is, maar de fontein zit verstopt. Als noodvoorziening is er nu een brandslang uitgelegd die water in de vijver spuit.

'Eeuwig zonde'

De problemen spelen al veel langer. Omwonenden geven aan dat er al jaren eendenkroos in de vijver ligt. "Maar het is nog nooit zo extreem geweest", vertelt Tap. Ook andere mensen in de buurt vinden het zorgelijk. Een paar jaar geleden werden er bij de Gracht in Grave ook al dode vissen gevonden. Dat had toen te maken met vervuild water. Een deel van de vissen heeft dat overleefd en werd naar de vijver aan de Anna van Burenweg verplaatst. "En dan overkomt ze dit, het is eeuwig zonde", vertelt een boze vrouw. "De gemeente had veel eerder moeten ingrijpen."

De gemeente is een onderzoek gestart. "We hebben monsters van het het water naar het Waterschap gestuurd", vertelt wethouder Ben Peters. Maar hij vermoedt dat de eendenkroos de boosdoener is. "Als we weten wat de oorzaak is, hopen we in de toekomst deze explosieve groei te voorkomen."