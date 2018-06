Onvrede borrelt op bij personeel van Brabant Water

DEN BOSCH - Het rommelt, of liever gezegd borrelt, onder het personeel van Brabant Water. Door weg te blijven bij een workshop lieten 50 medewerkers de leiding van het waterleidingbedrijf dinsdag blijken dat ze het niet eens zijn met uitblijven van een nieuwe cao. Dat melden de vakbonden FNV Publiek Belang en CNV Publieke Diensten.

De bonden eisen 2,5 procent loonstijging en een cao zonder verslechteringen, waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers.



Uniek

"Bijna alle deelnemers van de afdeling financiën hebben deze middag de workshop 'bruggen bouwen' demonstratief geboycot", aldus FNV-bestuurder Linda Groen. Deze boycot van kantoorpersoneel is volgens de bonden uniek, omdat deze groep normaal gesproken minder snel in opstand komt bij cao-geschillen.



Groen: "Deze medewerkers willen geen bruggen leren bouwen van een werkgever die zelf het goede voorbeeld niet kan geven. In plaats daarvan eisen ze dat hun werkgever ingaat op hun redelijke eisen en komt met normale loonsverhogingen en verbeteringen in plaats van verslechteringen".



Ultimatum

De cao Waterbedrijven verliep op 1 juli 2017. De onderhandelingen zijn inmiddels gestrand en een door de vakbonden gesteld ultimatum is verlopen. De cao Waterbedrijven geldt voor ongeveer 5000 medewerkers bij vijftien waterbedrijven en waterlaboratoria zoals Vitens, Brabant Water, Dunea en Waterbedrijf Groningen.