Politie houdt man (30) uit Helmond aan na overval op bejaarde vrouw (91)

BEST - Een 91-jarige vrouw werd vorig jaar, in oktober 2017, in haar huis aan de Molenkampseweg in Best overvallen terwijl ze lag te slapen. Aan het einde van de nacht drong de overvaller binnen en verraste de vrouw. De politie hield dinsdag een 30-jarige man uit Helmond aan als verdachte in deze zaak.

De vrouw werd ruw uit haar slaapkamer mee naar beneden genomen. Daar bond de overvaller de vrouw vast op een stoel en zocht rustig naar waardevolle spullen en geld. Als de vrouw om hulp riep, duwde de overvaller haar mond hardhandig dicht. Uiteindelijk is de man zonder buit gevlucht. Volgens het slachtoffer had 'de overvaller kennelijk het idee dat ze het bewustzijn was verloren'. De vrouw raakte lichtgewond en is nagekeken door medewerkers van de ambulance. Ze kon ter plekke worden geholpen.

Twee overvallers

Uit forensisch onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk een tweede persoon bij betrokken is geweest. Het slachtoffer heeft hem echter niet gezien. De politie kon tijdens het sporenonderzoek DNA-materiaal veilig stellen wat mogelijk van één van de daders is. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt het materiaal verder. De identiteit van de tweede overvaller is nog niet bekend. Ook dit wordt nog onderzocht.