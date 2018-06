Lagere straffen in hoger beroep voor mishandeling transgender Jessica in Best

BEST - De drie mannen en een vrouw die vorig jaar werden veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het mishandelden van transgender Jessica krijgen lagere straffen in hun hoger beroepszaak. Dat bleek dinsdag bij het Gerechtshof in Den Bosch.

De zware mishandeling vond in februari vorig jaar plaats in een parkeergarage in Best. De vrouw werd voor een seksafspraak naar de garage gelokt. De rechter veroordeelde de verdachten eind vorig jaar tot celstraffen van zes jaar.

De 29-jarige man uit Nieuwegein, die door de rechter tot zes jaar werd veroordeeld kreeg van het hof een lagere straf. Namelijk drie en een half jaar. De straf valt lager uit omdat de verdachte niet aanwezig was tijdens de ernstigste mishandelingen.

Leven positieve wending

De 25-jarige verdachte uit Culemborg die van de rechtbank nog drie jaar de cel in moest, hoorde dinsdag een vonnis van vijftien maanden cel uitgesproken worden. Ook deze straf valt lager uit omdat de verdachte zelf geen geweld heeft gebruikt. Ook heeft hij aangetoond dat hij zijn leven een positieve wending heeft gegeven, aldus het hof.

De vrouw van 27 uit Bladel werd vrijgesproken door het Gerechtshof. Ze werd door de rechter tot zes maanden cel veroordeeld. Volgens het hof is er te weinig bewijs voor een veroordeling.

De 34-jarige man uit Geldrop die door de rechtbank tot zes jaar cel werd veroordeeld kreeg van het hof vier en een half jaar cel opgelegd. Het Gerechtshof acht alle feiten bewezen, maar vond de straf die justitie eiste te hoog.