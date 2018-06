Bouwtempo en tekort aan personeel leiden tot steeds meer bouwfouten

EINDHOVEN - Wie een nieuwbouwhuis betrekt moet opletten. Gemiddeld worden er in zo’n huis 21 bouwfouten gevonden. In Brabant springt de gemeente Cuijk er negatief uit. Daar werden tijdens een onderzoek door de Vereniging Eigen Huis gemiddeld 30 bouwfouten per nieuwbouwhuis gevonden.

Het aantal gebreken is de laatste jaren enorm gestegen met maar liefst veertig procent ten opzichte van de crisisjaren. Toen werden er gemiddeld 15 gebreken bij een nieuwbouwhuis geconstateerd.

Zorg en aandacht

'Een toename van het aantal gebreken hadden we wel verwacht in deze tijd van aantrekkende bouwproductie en schaarste aan personeel, maar een stijging van 40% in vijf jaar is wel heel veel. De tijd, zorg en aandacht die nodig is om een huis netjes en goed te bouwen lijkt er niet te zijn en kopers moeten daarom bij de oplevering van hun nieuwe huis goed opletten', zegt Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis.

Te weinig stopcontacten

Bij de oplevering moet de woning voldoen aan bouwregelgeving en de gemaakte afspraken tussen de koper en de bouwer. Dat is vaak niet het geval. Afgesproken extra’s (het meerwerk) is niet of verkeerd uitgevoerd, of de woning voldoet niet aan de omschrijving die in de verkoopbrochure staat. Voorbeelden te over zoals verkeerde tegels op de vloer, te weinig stopcontacten die ook nog op de verkeerde plek zitten en wanden die verplaatst zouden worden, maar toch op de oude plek staan. Veel voorkomende gebreken zijn vloeren en wanden die niet vlak zijn, apparatuur die ontbreekt of niet is aangesloten, ventilatie die niet voldoet aan de regelgeving, krassen in ramen, beschadigde deuren en schilderwerk en barsten in tegels en sanitair.

Vereniging Eigen Huis adviseert gemeenten om bij de aanbesteding van nieuwe bouwprojecten de kwaliteit van bouwers mee te laten wegen.

Op onderstaande kaart is te zien hoeveel bouwfouten er per gemeente worden gemaakt.