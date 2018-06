Auto volledig uitgebrand in Eindhoven: bestuurder levensgevaarlijk gewond

EINDHOVEN - Aan de Oirschotsedijk in Eindhoven is dinsdagmiddag rond kwart voor vijf een auto volledig uitgebrand. De bestuurder zou zeer zwaargewond zijn, volgens omstanders.

Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk. Maar volgens getuigen zou de wagen al brandend tegen een boom zijn gereden en daarna over de kop zijn gegaan.

Slachtoffer in maisveld

De bestuurder zou zelfstandig uit de auto zijn gekomen en later met brandwonden over het hele lichaam in een aangrenzend maisveld zijn gevonden. De brandweer heeft het voertuig geblust. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.