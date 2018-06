Luchtmachttop over Boekholt: 'Het zou pas vreemd zijn geweest als beste niet benoemd was'

ENDHOVEN - De top van de Nederlandse luchtmacht vindt de benoeming van Harold Boekholt tot commandant van de vliegbasis Eindhoven niet vreemd.

Boekholt volgt in Eindhoven zijn eigen vrouw, Elanor Boekholt-O’Sullivan, op. Volgens plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Luchtmacht, generaal-majoor Mario Verbeek, was Harold Boekholt de beste kandidaat. Het zou volgens hem pas vreemd geweest zijn als hij niet was benoemd.

Elanor Boekholt werd de afgelopen jaren geconfronteerd met diverse grote problemen op de vliegbasis Eindhoven. Die gingen over het vervoer van gevaarlijke stoffen met defensietoestellen. Verder raakte ze in conflict met klokkenleider Viktor van Wulfen die misstanden met betrekking tot de veiligheid aan de kaak stelde. En Elanor Boekholt erfde bij haar aantreden problemen met de boekhouding.

Bezem

Vakbonden vinden het vreemd dat zij door haar man wordt opgevolgd. Hij zal zijn vrouw nooit afvallen als de bezem door de vliegbasis gaat. Plaatsvervangend commandant Verbeek ziet dat anders: “De bezem is al lang door vliegbasis Eindhoven gegaan. De situatie daar is nu volledig op orde”, zegt hij.

Modern leiderschap

Verbeek benadrukt dat Elanor Boekholt niet betrokken was bij haar opvolging. “Wij hebben als luchtmachttop vastgesteld dat Harold Boekholt de beste kandidaat was. Natuurlijk zagen wij ook dat hij dezelfde achternaam had. En we hebben een moment overwogen of we dat moesten doen. Maar dat was heel kort. Volgens ons zou het niet van modern leiderschap getuigen als we de beste kandidaat niet zouden hebben benoemd. Natuurlijk zijn er mensen die daar vraagtekens bij hebben maar daar liggen wij niet wakker van”, aldus Verbeek.

Strategisch

Elanor Boekholt zelf benadrukt ook dat zij geen enkele bemoeienis had met haar opvolging. ‘’Ik heb geen enkele invloed op wie mijn opvolger wordt. Ze zochten naar iemand die strategisch kan denken en na kan denken over de doorontwikkeling en groei van de vliegbasis".

Zij en haar man denken over sommige dingen verschillend, maar over veel dingen denken zij ook hetzelfde. "Zo zijn wij allebei eerlijk, we strijden allebei voor een betere wereld en we willen onszelf altijd recht in de spiegel aan kunnen blijven kijken. Ik durf nu wel te zeggen dat ik mezelf nu nog altijd recht in de spiegel aan kan kijken", aldus Boekholt.

Of ze snapt dat dit de wenkbrauwen doet fronsen bij mensen? ‘’Natuurlijk begrijp ik dat, maar ik heb er echt niets mee te maken gehad. Ik heb nadat ik het hoorde direct met hem gebeld, want dit is een bijzondere keuze. Maar ze hebben in de kaartenbak gekeken met mogelijke opvolgers en ze hebben de beste uitgekozen.’’