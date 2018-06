De Alpe d'Huez een makkie? Onze Jos en Rob trotseren de berg

ALPE D'HUEZ - Maanden vol trainingen, oefenrondes in de Ardennen en uren op de spinningfiets. De gemiddelde Alpe d'HuZes deelnemer gaat donderdag goed getraind de berg op. Minimaal één, soms zelfs zes keer. We kennen de beelden van de actie, maar hoe groot is de prestatie eigenlijk? Mag je na de klim op de lijst voor nieuwe beenspieren, of fiets je fluitend de berg op?