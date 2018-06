Werkdruk nekt kraamverzorgers, grote leegloop bij Brabantse kraamorganisaties

EINDHOVEN - Kraamverzorgers stoppen massaal met hun werk omdat ze de hoge werkdruk niet meer aankunnen. Dat blijkt uit een enquête opgesteld in opdracht van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK), die woensdag wordt gepubliceerd. Bij zeker drie grote Brabantse kraamzorgorganisaties is het flink mis.

De uitkomst van de enquête schetst een onthutsend beeld van de situaties waarin kraamverzorgenden dagelijks terechtkomen. Zo wordt door het tekort aan personeel het werkgebied steeds verder uitgebreid. Kraamverzorgers zeggen soms vier uur per dag te moeten reizen om bij een gezin te komen. Deze uren krijgen ze niet, of maar gedeeltelijk betaald.

De hoge werkdruk en het daarop volgende tekort aan personeel brengt kraamvrouwen en hun baby’s in gevaar, meent de beroepsvereniging. “Denk bijvoorbeeld aan temperatuurmetingen bij baby’s in de eerste week. Een te hoge of te lage temperatuur kan allebei leiden tot de dood. Wie gaat dit soort dingen controleren als er niet voldoende kraamverzorging is?”, zegt De Rijke bezorgd.

Ziekmelden uit den boze

Kraamverzorgenden zeggen in de enquête bovendien dat ze gemiddeld vijftig procent meer uren werken dan waar ze voor worden betaald. Ook geven ze aan geen vakantiedagen op te kunnen nemen en dat ziekmelden niet wordt geaccepteerd door de werkgever.

Het gevolg is een grote uitstroom van personeel. Van alle ondervraagde kraamverzorgenden geeft 19 procent aan te verwachten binnen nu en vijf jaar de sector te verlaten.

Minder kraamzorg

Door een personeelstekort bij Brabantse kraamzorgorganisaties bleek onlangs al dat vrouwen die deze zomer gaan bevallen minder kraamzorg gaan krijgen. In enkele gevallen moeten kraamzorgorganisaties zelfs cliënten weigeren omdat er bij hen geen plek is, bleek uit een rondgang van Omroep Brabant.

Nu blijkt dat de oorzaak van dat personeelstekort grotendeels ligt bij de arbeidsomstandigheden van kraamverzorgers. “Een paar jaar geleden kregen we twee tot vijf klachten per maand. Inmiddels zijn dat vijf tot tien klachten per week”, vertelt NBvK-bestuurslid Siska de Rijke, die zelf van mening is dat het personeelsprobleem niet alleen in de zomer speelt, maar het hele jaar door.

Brabantse klachten

Bij welke drie kraamzorgorganisaties uit onze provincie het precies zo misgaat, kan De Rijke momenteel nog niet zeggen. Wel komt bijna twaalf procent van de klachten van kraamverzorgenden uit Brabant. “Een groot gedeelte van deze Brabantse klachten komt van medewerkers van een van die drie organisaties.”

De NBvk biedt de komende periode de resultaten van de enquête aan bij de Minister van Volksgezondheid, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie, zorgverzekeraars en andere partijen in de geboortezorg.

Lees en kijk later vandaag bij Omroep Brabant het uitgebreide persoonlijke verhaal van kraamverzorgenden Sandra en Marlies, die te maken kregen met de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in de kraamzorg.