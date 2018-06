Tientallen vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden in container

KATWIJK - Op de kruising van de Lange Ooijen met de Korte Ooijen in Katwijk, bij Cuijk, is dinsdagmiddag een container met daarin tientallen vaten gevonden. Vermoedelijk zit daar drugsafval in.

Volgens omstanders zitten er tussen de tachtig en honderdtwintig vaten in de container. Volgens getuigen zou de container er al zo'n zeven weken staan. De brandweer heeft metingen verricht en is tot de conclusie gekomen dat de vaten niet lekken.

Wanneer de container wordt opgeruimd is niet duidelijk.