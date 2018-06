Twee gewonden bij zwaar ongeval in Rucphen, twee traumaheli's ter plaatse

RUCPHEN - Bij een ongeluk op de Zundertseweg in Rucphen zijn dinsdagavond twee mensen gewond geraakt. Een personenauto en een bestelauto botsten frontaal op elkaar.

In de bestelauto zaten twee mensen. Een van twee wordt ter plaatse gereanimeerd. Het andere slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Naar het zich laat aanzien is de bestuurder van de personenauto licht gewond. De politie heeft de plek van het ongeval afgezet met een scherm.

Vier ziekenauto’s, twee brandweerwagens en twee traumaheli's zijn ter plaatse. De weg is afgesloten.