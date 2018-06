Ze zijn groen, twitteren en vloggen: dit zijn de leukste boswachters van Brabant

EINDHOVEN - Ze zijn de hele dag buiten in de natuur en zetten zich in om de provincie zo groen mogelijk te houden: de boswachters. Tegenwoordig weten velen van hen ook als de beste hoe ze social media kunnen inzetten om de natuur dichter bij de mensen te brengen. Bloggen, vloggen en fraaie kiekjes maken voor Instagram, Twitter en Facebook, ze draaien er hun hand niet voor om.

Mestmag.nl zette ze op een rijtje, wij vonden er nog een paar meer. Dit zijn de leukste Brabantse boswachters op social media:

Frans Kapteijns

De bekende boswachter van Natuurmonumenten is inmiddels met pensioen, maar denk niet dat hij de groene wereld de rug heeft toegekeerd, want hij is nog steeds in de weer als vrijwilliger. Daarnaast geeft hij regelmatig rondleidingen en excursies in de Loonse en Drunense Duinen en het natuurgebied de Kampina in Oisterwijk, is hij ambassadeur van Van Gogh National Park en Brabant Vertelt. En hij is ook een beetje van ons, want ieder weekend verzorgt Frans bij Omroep Brabant de rubriek Stuifmail, waarbij hij onze luisteraars bij praat over bijzondere fenomenen in de natuur. Aaibare hommels, gele trilzwammen en slakkeneitjes, Frans weet er alles van. Een bezig baasje, deze boswachter. En dan plaatst hij dagelijks ook nog de mooiste foto's en filmpjes op Twitter en Instagram.

Erik de Jonge

Erik is boswachter voor het Brabants Landschap in het westen van Brabant. Hij noemt zichzelf een fanatiek natuurfotograaf en plaatst dat moois vervolgens op zijn Twitteraccount, zodat wij er ook van kunnen genieten. Erik schrijft bijna altijd positief met humor, maar het illegaal dumpen van afval maakt hem op z'n zachtst gezegd niet blij.

Janneke de Groot

Klimmen in bomen en met een visnetje langs de sloot banjeren, op zoek naar salamanders. Janneke groeide op in het Brabantse groen. Nu is ze boswachter bij Staatsbosbeheer in Oost-Brabant en maakt ze prachtige foto's van flora en fauna op Twitter en Instagram.

Erik Schram

Boswachter Eric van Staatsbosbeheer heeft de Strabrechtse heide, De Pan, het Leenderbos, de Kempen en Eersel als werkgebied. Een lammetjesdag, opening van een rolstoelpad op de heide en oogverblindende zonsopkomsten, hij maakt het allemaal mee.

Thomas van der Es

Deze boswachter heeft ruim vijfduizend volgers op Instagram en noemt zichzelf een vogelende fotograaf en een reisleider met een hart voor natuurbescherming. En wat is het fraai fotograferen in het waterrijke natuurgebied de Biesbosch, waar Thomas werkt! En, héél bijzonder, in mei ontdekte hij een nieuwe diersoort in zijn eigen gebied, de witsnuitlibel.

Anneke Oomes

Anneke is als boswachter van Staatsbosbeheer thuis in en rond de Baronie van Breda., met statige bossen en lange lanen, vennetjes en beken. Op Twitter deelt ze haar verhalen vanuit dit natuurgebied, bijvoorbeeld over lentegeluk in het Markdal in Breda, met drie jonkies in een ooievaarsnest.