Jasco is te ziek om naar de Alpe d'Huzes te gaan, maar zijn zus is er in zijn shirt

Team You Never Wo(l)k Alone

ALPE D"HUEZ - Wat kies je als je misschien nog maar kort te leven hebt. Nog één keer naar de Alpe d’Huzes, ook al ben je te zwak. Of thuis blijven en nog een maand extra te leven hebben? Jasco van Wijk (48) uit Waalwijk koos voor het laatste. Daarom staat zijn zus Diana van Wijk nu in het shirt van Jasco op de berg bij bocht 13.

“Dit is het nummer van mijn broer. Voor hem doen we dit allemaal. 13 is zijn nummer”, vertelt Diana. “Hij zou eigenlijk mee gaan. Maar hij is zo verzwakt dat hij niet meer mee kon. Ik heb daarom zijn shirt aan.”

Slokdarmkanker

In 2015 kreeg Jasco slokdarmkanker met meerdere uitzaaiingen. “Het gaat helaas erg hard achteruit met hem”, zegt teamlid Marielle Brok. Toch zou Jasco mee gaan. Niet om met het team mee de berg op te lopen, maar voor iets heel bijzonders. Donderdag bovenop de berg zouden Jasco en zijn vrouw de trouwgelofte opnieuw doen.

“Alles was geregeld”, vertelt Diana. “De akte was klaar, de trouwjurk zou mee gaan. En daarna zouden we gewoon lekker het leven vieren. Het was een wens van zijn vrouw om dat te doen.”

'Hij wilde niet dat ik thuis bleef'

Alleen is Jasco niet mee naar de Alpe d’Huez. Marielle vertelt: “Jasco heeft op het laatste moment gezegd ‘Ik kan dit niet, ik ben te zwak om met jullie mee te reizen. Ik kies dan liever voor een maand extra dan een week mee op de berg.’”

“Mijn eerste reactie was om niet te gaan toen Jasco ook niet ging”, zegt Diana. “Maar ik moest gaan van hem. Ik moest hem beloven dat ik in bocht 13 een kaarsje voor hem ga zetten. Ik moest van hem die beleving van de Alpe d’HuZes echt gaan ervaren. Hij wilde gewoon niet dat ik thuis bleef.”

De trouwgeloften zijn nu thuis in Nederland gedaan, in de tuin van Diana. “Het was een heel bijzonder moment”, vertelt Diana. “Het was heel liefdevol vooral. Veel tranen, maar het was af, het was gewoon goed.”