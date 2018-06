Reconstructie in Oss na ernstige aanrijding waarbij vrouw meters werd meegesleurd

OSS - Verkeersspecialisten van de politie en het NFI houden dinsdagavond op de Berghemseweg in Oss een reconstructie van een ernstig verkeersongeluk, afgelopen nieuwjaarsnacht. Op die straat werd toen een 28-jarige vrouw aangereden door een bestelbus terwijl ze vuurwerkresten aan het opruimen was.

Het slachtoffer werd meters meegesleurd en liep een zware hersenschudding op. Ook liep ze verwondingen op aan haar been.



De bestuurder van de bestelbus reed door maar werd later opgepakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Driebergen-Rijselburg. De politie trof de bestelbus anderhalve week later aan op camping De Meidoorn in het Gelderse Stroe na een tip. Verkeersspecialisten konden na onderzoek bevestigen dat de bus daadwerkelijk betrokken was bij het ongeval.







De reconstructie wordt gebruikt om nauwkeurig te bepalen wat er is gebeurd en mogelijk om verklaringen die zijn afgelegd te beoordelen.