Overvallers zetten mes op keel medewerkers Dominos Pizza Oss: Beelden in Opsporing Verzocht

OSS - De politie heeft dinsdagavond bewakingsbeelden van de gewelddadige overval van een filiaal van Dominos Pizza in Oss getoond in Opsporing Verzocht. Op de beelden zijn de drie daders te zien terwijl ze de medewerkers met messen bedreigen. Dat vond plaats op 15 maart.

Op de beelden is verder te zien dat een van de medewerkers een vuistslag tegen het hoofd krijgt wanneer hij geld verborgen houdt dat een van de daders laat vallen. En ook zien we dat medewerkers een mes tegen de keel wordt gehouden. Dat gebeurt onder meer bij een medewerkster die de politie probeerde te bellen. Haar telefoon en van een collega worden afgepakt.



Burgernet

De politie verspreidde vrij snel na de overval een Burgernetmelding. Op basis daarvan is dezelfde avond een 18-jarige jongeman uit Oss aangehouden. Het was de overvaller met blauwe kleding. De politie is nog op zoek naar de twee met zwarte kleding.

Hoeveel er toen is buitgemaakt, is niet duidelijk. Maar heel veel kan het niet zijn geweest omdat er weinig contant geld aanwezig was. Veel klanten pinnen en het contante geld wordt vrijwel meteen afgestort in een kuis waar medewerkers niet in kunnen.