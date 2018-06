Amber (12) ziet wens in vervulling gaan, Made heeft eerste Nederlandse majorette voor gehandicapten

MADE - De grote droom van de 12-jarige Amber is uitgekomen. Zij wou net als haar zusjes majorette kunnen beoefenen. Haar moeder Rianne en majorettelerares Angela besloten daarom om de allereerste Nederlandse majorettevereniging voor gehandicapten op te richten.

"Amber is eigenlijk altijd mee gegaan", vertelt moeder Rianne. "En toen ben ik toch eens in gesprek gegaan van: 'Goh, kunnen wij iets betekenen'". Dat heeft ervoor gezorgd dat de eerste majorettevereniging voor gehandicapten in Nederland ParaDoskonale nu een feit is.

"Al is het maar dat ze een keer kan optreden. Dat geeft voor haar het gevoel dat ze bijzonder is en dat ze er ook mag zijn."

'We gaan het gewoon proberen'

Op de majorettevereniging zag de 12-jarige Amber altijd hoe haar drie zusjes druk in de weer waren met de baton (staf). "En Amber gaat dan mee naar iedere wedstrijd", vertelt majorettelerares Angela. "En toen heeft ze bij mij aangegeven: 'Dit lijkt me zo leuk, dit wil ik ook een keertje'."

"Weet je, er is zo weinig voor mensen met een handicap. We dachten nu: 'We gaan het gewoon proberen'. We geven het de tijd. Je moet gewoon eens de gok durven nemen en die stap hebben wij nu genomen. We zien wel waar het komt."

'Er moet bij ons niks'

Iedereen die geïnteresseerd is in majorette voor gehandicapten kan vrijblijvend een keertje mee doen, geven Angela en Rianne aan. "Er moet bij ons niks", zegt Angela. 

"Het is gewoon je eigen niveau en het gaat erom dat die kinderen gewoon allemaal plezier hebben."