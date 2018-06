Bloeddorstige gevechten aan de Maas: laatste voorbereidingen theaterspektakel

LITH - Honderd acteurs, een stuntteam en zelfs een Romeins schip. Een massaslachting komt tot leven met het theaterspektakel Julius Caesar aan de Maas. Alles wordt uit de kast getrokken met de laatste voorbereidingen. Het stuk gaat donderdagavond in première in Lith.

Met volle overtuiging trekken de Romeinen ten strijde. Regisseur Harold Schraven spreekt zijn acteurs nog even streng toe. Daarna volgt de doorloop. "Ik hoop mensen echt te ontroeren en te boeien. Ik wil ze meenemen in mijn fantasie."

Bloedige veldslag

De show wordt niet voor niets opgevoerd aan de Maas, vlakbij Lith. Onder leiding van de Romeinse generaal Julius Caesar was daar 55 voor Christus een bloedige veldslag. Caesar vernietigde twee complete Germaanse stammen. Brute genocide. Reden genoeg voor een spannend script.

"Het fascineert mij enorm dat Julius Caesar hier is geweest. Gewoon in Lith", verklaart Schraven. "We willen graag een inkijkje geven over wat hier is gebeurd. Hoe dat geweest zou kunnen zijn."

De show vertelt eerst welke Romeinse spullen er bij Lith allemaal zijn gevonden. Daarna worden verschillende sprongen in de tijd gemaakt. Verschillende gevechten worden nagespeeld. Ook laat het stuk de Romeinse onderdrukking en de moord op Caesar zien.

'Applaus ontroert'

De show wordt in de buitenlucht opgevoerd, vlak langs de Maas. Voor het stuk is een Romeins schip nagebouwd. In totaal spelen bijna honderd acteurs mee, alle kleine rollen meegeteld. Hoewel Martien Megens (68) de kleinste rol heeft, glundert hij het meest. "Ik speel met hart en ziel. Meedoen alleen al, is al prachtig", vertelt de man uit Ravenstein. Hij speelt marktkoopman. "Het applaus geeft zo'n kick. Het ontroert me. Het spelen is echt geweldig, we zijn één grote familie met elkaar."

De première is komende donderdag, 7 juni. In totaal wordt de voorstelling acht keer opgevoerd.