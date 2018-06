Auto slaat over de kop op A50, weg tijdlang afgesloten

NISTELRODE - Een auto is dinsdag rond middernacht over de kop geslagen op de A50 bij Nistelrode. Door het ongeluk was de weg richting Oss een tijdlang afgesloten.

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De auto is door een berger afgevoerd. De weg werd rond éénuur weer vrijgegeven.